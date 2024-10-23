Нетаньяху заявил, что разочарован Макроном из-за призыва к эмбарго на оружие для Израиля

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил недоумение в связи с призывом президента Франции Эмманюэля Макрона к эмбарго на оружие для Израиля, применяемое в секторе Газе.

"Я был крайне разочарован. (...) Почему на нас накладывают эмбарго, когда мы ведем справедливую войну? Мы ожидаем, что он поддержит нас так же, как Иран поддерживает своих прокси", - сказал Нетаньяху в среду вечером французскому телеканалу CNews.

Макрон высказал 5 октября идею прекратить поставки Израилю оружия, используемого в военных действиях в секторе Газа, и заявил о приоритете политического решения конфликта. Он отметил, что Франция такое оружие не поставляет. По его словам, призывая к прекращению огня, логично не поставлять оружия.

Нетаньяху заявил в телевизионном интервью, что Израиль ведет борьбу не только за себя, но и за французов, и речь, по его мнению, не только о том, что исламисты развязали террор, они тянут человечество в Средневековье.

"Это война цивилизации против варварства. Наша победа - это ваша победа. (...) Я думаю, что французы понимают, но это должен понять президент Франции", - настаивал израильский премьер.

Он также заявил, что война в секторе Газе подошла к "началу конца".