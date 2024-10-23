В "Хезболле" заявили об отражении попытки израильских военных пройти вглубь Ливана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В ливанском движении "Хезболла" в среду заявили, что им удалось пресечь попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинуться вглубь Ливана из окрестностей приграничной деревни Айтарун, передает телеканал LBCI.

В движении отметили, что открыли огонь по израильским войскам из артиллерии, применили неуправляемые ракеты и заставили военных отойти.

Позднее в "Хезболле" заявили, что впервые применили против израильских военных высокоточные ракеты и новые БПЛА и смогли остановить продвижение ЦАХАЛ у нескольких деревень на юге Ливана.

Ранее "Хезболла" заявила о запуске роя беспилотников-камикадзе по израильской военной базе возле Хайфы.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. В то же время бойцы группировки ежедневно обстреливают ракетами израильскую территорию.