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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в среду в 17:47 по времени Восточного побережья США (в четверг в 00:47 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 6,5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Starlink Falcon 9
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