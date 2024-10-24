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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к возможным провокациям на выборах президента

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова к выборам президента и сможет ответить на любые провокации и вмешательства, с которыми, возможно, столкнется в ходе избирательного процесса, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью газете "Известия".

"Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого (массовых протестов после выборов в 2020 году - ИФ) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает", - заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия полностью готова к выборам и готова ответить на любые провокации.

"Да, у нас в Беларуси не получилась "цветная революция". Какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну?" - резюмировал белорусский лидер. Лукашенко добавил, что как президент он был тогда вынужден защищать государство, и ему это удалось.

Кроме того, президент Белоруссии считает, что в случае прихода оппозиции к власти НАТО начало бы войну. По его словам, альянс подготовил военные части в Литве и Польше для их ввода на территорию Белоруссии, а оппозиция могла тогда пригласить их зайти в страну. При этом Украина, по мнению Лукашенко, не осталась бы в стороне, и России пришлось бы вступить в конфликт с НАТО, чтобы защитить себя.

Накануне стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть на них свою кандидатуру.

Александр Лукашенко Белоруссия
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