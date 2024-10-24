В Варшаве поддерживают желание Белграда присоединиться к ЕС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава польского правительства Дональд Туск заявил в четверг в Белграде, что в Польше поддерживают желание Сербии сближаться с Евросоюза.

"Без Сербии нет целостного ЕС", - приводит слова Туска сербский телеканал РТС.

Он подчеркнул, что поддерживает региональное сотрудничество, инициативу "Открытые Балканы", указав на важность отношений с Сербией.

"Вскоре Польша станет председателем в ЕС, тесное сотрудничество с Сербией будет моим приоритетом", - отметил польский премьер.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны сообщил, что на встрече с Туском обсудил расширение двусторонних отношений, дальнейшее сближение Сербии с ЕС, а также ситуацию в Косово.

"Прекрасная и содержательная встреча с Дональдом Туском. Мы подтвердили приверженность усилению двусторонних отношений, углублению сотрудничества по ключевым вопросам, значимым для обеих сторон", - написал Вучич в соцсетях.

Он отметил, что также коснулся темы евроинтеграции Сербии и стран Западных Балкан, заявив о необходимости более четких сигналов из Брюсселя относительно возможности дальнейшего расширения союза.

"Я указал на значение, которое придает наша страна сотрудничеству с Польшей, не только в плане поддержки нашего европейского пути с ее стороны, но и в плане усиления экономических отношений и потенциала инвестирования в стратегические проекты", - подчеркнул Вучич.

Он назвал Польшу партнером исключительного значения, указав, что эта встреча стала не только значительным шагом для углубления дружеских отношений между Сербией и Польшей, но и укреплению европейского будущего Сербии.