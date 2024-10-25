Эрдоган и Путин на переговорах в Казани обсудили обмен пленными с Украиной

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным увидел желание российской стороны осуществить обмены военнопленными с Украиной, сообщает агентство "Анадолу".

"На переговорах с Путиным мы увидели, что есть стремления к обменам пленными", - приводит агентство слова Эрдогана.

Турецкий лидер отметил, что Анкара будет "тщательно следить" за дальнейшими инициативами в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Путин в минувшую среду вечером на встрече на полях саммита БРИКС в Казани обменялись мнениями по украинскому кризису и эскалации напряженности в ближневосточном регионе.