Поиск

Waymo привлекла $5,6 млрд в ходе очередного инвестраунда

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet Inc. и специализирующаяся на беспилотных автомобилях, привлекла $5,6 млрд в рамках очередного инвестиционного раунда, сообщает MarketWatch.

В нем приняли участие прежние инвесторы компании, включая Alphabet, венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвестфирму Silver Lake, а также Fidelity, Perry Creek, Tiger Global и T.Rowe Price.

Waymo заявила в своем блоге, что инвестиции помогут ей привлечь больше пассажиров в службу заказа автомобилей Waymo One в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе, а также в Остине и Атланте благодаря партнерству с Uber Technologies.

Waymo Alphabet США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Туроператоры не заметили снижения спроса на Кубу из-за блэкаута

Туроператоры не заметили снижения спроса на Кубу из-за блэкаута

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Мексиканском заливе

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Мексиканском заливе

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Трамп не исключил, что в случае переизбрания помилует сына Байдена

Трамп не исключил, что в случае переизбрания помилует сына Байдена
Обострение палестино-израильского конфликта

Иран подготовил несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля

Иран подготовил несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС попросило РФ, Китай и Алжир содействовать прекращению огня в Газе

Гутерриш на встрече с Путиным высказался за свободу судоходства в Черном море

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });