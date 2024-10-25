Waymo привлекла $5,6 млрд в ходе очередного инвестраунда

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet Inc. и специализирующаяся на беспилотных автомобилях, привлекла $5,6 млрд в рамках очередного инвестиционного раунда, сообщает MarketWatch.

В нем приняли участие прежние инвесторы компании, включая Alphabet, венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвестфирму Silver Lake, а также Fidelity, Perry Creek, Tiger Global и T.Rowe Price.

Waymo заявила в своем блоге, что инвестиции помогут ей привлечь больше пассажиров в службу заказа автомобилей Waymo One в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе, а также в Остине и Атланте благодаря партнерству с Uber Technologies.