Бразилия не позволила придать Венесуэле статус страны-партнера БРИКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Каракас до последнего пытался предпринять все меры, чтобы на саммите БРИКС Венесуэлу включили в список стран-партнеров группы, однако этого не произошло из-за позиции Бразилии, пишет в пятницу EFE.

Агентство напоминает, что бразильские власти обосновали отказ от придания Венесуэле статуса страны-партнера в связи с итогами выборов президента в Венесуэле, которые в Бразилии сочли несоответствующими демократическим принципам.

В Венесуэле этот шаг назвали недружественным и противоречащим интересам граждан страны.

Власти Венесуэлы заявили, что вето Бразилии является свидетельством ненависти, несогласия и вычеркивания страны, что продвигалось силовыми центрами Запада, а также препятствования на пути к сближению с БРИКС.

EFE напоминает, что отношения между Каракасом и Бразилией ухудшились после президентских выборов в Венесуэле в конце июля 2024 года, когда оппозиция оспорила их результаты.