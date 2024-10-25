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Шольц и Моди призвали к урегулированию на Украине с учетом суверенитета и территориальной целостности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Индии Нарендра Моди на встрече в пятницу заявили, что нужно добиться мирного урегулирования украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке.

"Они подтвердили необходимость установления на Украине всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении на сайта правительства ФРГ.

Кроме того, Шольц и Моди выразили интерес в достижении мира и стабильности на Ближнем Востоке.

"Они призвали к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, к незамедлительному прекращению огня, а также к обеспечению доступа и устойчивому распределению гуманитарной помощи по всей территории Газы", - отмечается в пресс-релизе.

Шольц и Моди также согласились с тем, что надо как можно скорее остановить боевые действия на израильско-ливанской границе и что урегулирование конфликтов в Газе и на границе Израиля с Ливаном можно достичь только дипломатическими средствами.

Германия Индия Украина Олаф Шольц Нарендра Моди
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