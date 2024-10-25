Кабмин Нидерландов одобрил меры по ужесточению миграционной политики

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов в пятницу согласилось на пакет мер, которые должны ужесточить государственную миграционную политику, передает Associated Press (AP).

"Мы хотим сделать Нидерланды как можно менее привлекательными в этом плане", - заявила министр по вопросам убежища и миграции Марьолейн Фабер, член настроенной против миграции Партии свободы.

В частности, власти хотят восстановить проверки на границах, ограничить возможности для родственников человека, получившего убежище в Нидерландах, также перебираться в страну; сократить срок действия временных виз, объявить часть зон в Сирии – страны, откуда больше всего прибывает мигрантов в Нидерланды – безопасными, чтобы можно было отказывать выходцам оттуда в получении убежища.

Правительство также хочет отменить закон, обязывающий общины, базовую территориальную единицу в стране, принимать мигрантов.

Вскоре пакет мер передадут на утверждение парламенту. Перед тем, как предложения получили одобрение кабмина, глава Партии свободы, доминирующей в правительстве, Герт Уилдерс и другие партийный лидеры вели переговоры о том, как лучше реализовать начинания. Власти могли выбрать между использованием чрезвычайных мер, не требующих парламентского одобрения, или принятием законов в ускоренном режиме, при одобрении депутатов. В итоге кабмин решил выбрать второй вариант.

"Цель – снизить миграционный поток, ускорить отъезд мигрантов, возвращать тех, кто не имеет законных оснований тут оставаться (...) тем самым, снизить давление на общество", - заявил премьер Нидерландов Дик Схоф.

Совет Нидерландов по делам беженцев подверг критике готовящиеся меры.

По данным AP, за последние 12 месяцев 51,5 тыс. человек запросили убежище в Нидерландах, где проживет 18,1 млн человек.

Агентство напоминает, что в Европе в данный момент, в том числе в ФРГ и Франции, отмечается ужесточение политики по отношению к мигрантам. Так, в сентябре Германия объявила о введении контроля на всех своих наземных границах. Проверки стартовали на границах с Францией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Данией. Они продолжатся как минимум шесть месяцев. До этого, в 2023 году, ФРГ ввела пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.