В ЦИК Белоруссии поданы документы в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Центризбирком Белоруссии поданы документы в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты республики, сообщили в пресс-службе ЦИК в субботу.

"В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.