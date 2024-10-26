Лукашенко высказался за подключение КНР и Бразилии к урегулированию украинского конфликта

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает подключение КНР и Бразилии к урегулированию конфликта на Украине.

"Я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев", - сказал Лукашенко в интервью НТВ. Его слова приводит госагентство БелТа в субботу.

"Самое главное сейчас - усадить всех за стол переговоров", - подчеркнул Лукашенко. Конкретные же вопросы урегулирования, по его словам, должны решаться между сторонами конфликта за столом переговоров.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского не соответствует ситуации на фронте.

"Мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. "План победы" его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться", - констатировал Лукашенко.

"В последнее время, с моей точки зрения, ситуация поменялась: американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы, мира хотят больше, чем сам Зеленский. Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле", - добавил он.

По его словам, Россия наступает на основных направлениях на Украине, часть украинских подразделений уже вытеснена с захваченной ими территории Курской области.

"Россияне треть захваченной территории освободили. На сегодняшний день, может, и больше", - отметил Лукашенко.