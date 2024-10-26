Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще 13 беспилотников ВСУ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу вечером сбили еще 13 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя областями, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, дроны сбивались с 20:00 по Москве до 22:00 по Москве субботы.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. По четыре БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и один БПЛА сбит над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны РФ.