Аэропорт Минска сообщил об отмене на осенне-зимний период части рейсов в города РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ряд рейсов между Минском и российскими городами отменяется на осенне-зимний период, сообщила в воскресенье пресс-служба Национального аэропорта Минск.

"С 27 октября переходим на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 29 марта 2025 года. Согласно новому сезонному расписанию планируется выполнение регулярных полетов по 27 направлениям... В зимнем сезоне не будут выполняться рейсы в Махачкалу, Мурманск, Пермь", - говорится в сообщении.

"Авиакомпания "Победа" временно отменяет полеты из Санкт-Петербурга и Москвы (Внуково)", - добавили там.

В отношении Санкт-Петербурга и Москвы в указанный период продолжат выполнять рейсы другие авиакомпании, включая национального авиаперевозчика Белоруссии "Белавиа" и российского "Аэрофлота".

Также сообщается, что "Азимут увеличивает частоту полетов до двух раз в неделю из Минеральных Вод".