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Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета в Молдавии

По словам экс-премьера Павла Филипа, погибший - бизнесмен Александер Косс

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет упал в воскресенье на территории базы отдыха в Молдавии, один человек погиб, сообщила пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).

Инцидент произошел около 10:00 (11:00 по Москве) на территории базы отдыха "Надежда" в курортном поселке Вадул-луй-Водэ на берегу Днестра, отмечается в сообщении.

Самолет упал на крышу одноэтажного здания, произошел пожар. При тушении было найдено тело погибшего. Пожар потушен. Специалисты проводят расследование.

Бывший премьер Молдавии Павел Филип сообщил, что при крушении погиб бизнесмен, бывший директор Ассоциации иностранных инвесторов (FIA) Молдавии, бывший спикер правления предприятия Sudzucker Moldova Александер Косс. Филип в прошлом году сменил Косса на посту руководителя Sudzucker Moldova, когда тот ушел на пенсию.

Косс на протяжении боле 20 лет руководил Sudzucker Moldova - это крупнейший в Молдавии производитель сахара. Косс также занимался сельским хозяйством, владея на правах собственности несколькими сотнями гектаров земли на севере Молдавии.

В Вадул-луй-Водэ действует аэроклуб, который регулярно организует полеты над Днестром на коммерческой основе. Легкомоторные самолеты аэроклуба уже неоднократно попадали в различные инциденты.

Молдавия Александер Косс
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