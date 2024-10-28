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Байден досрочно проголосует на президентских выборах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник досрочно проголосует на президентских выборах, следует из расписания главы государства, опубликованного Белым домом.

"Утром президент проголосует досрочно на всеобщих выборах 2024 года", - говорится в расписании.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Ранее Байден отказался от участия в выборах. Вместо него кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Кандидат от республиканцев - экс-президент Дональд Трамп.

США Джо Байден президентские выборы
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