Израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлы" в ливанском городе Сур

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по наблюдательным постам и складам оружия "Хезболлы" в городе Сур (Тир) на юге Ливана, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Группировка "Хезболла" использовала эти объекты для совершения террористических нападений против израильских граждан и военных ЦАХАЛ", - заявили в армии.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.