Министр обороны Израиля считает необходимым призывать в армию ультраортодоксальных иудеев

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Израильская армия нуждается в большем числе военнослужащих, поэтому призыв в армию ультраортодоксальных иудеев (харедим) на службу - необходимая мера, заявил в понедельник глава МО Израиля Йоав Галант.

"Нам нужно больше солдат, нам нужно больше бойцов", - приводит слова Галанта The Times of Israel.

"Призыв ультраортодоксальных иудеев это не политический вопрос, это вопрос безопасности и морали", - добавил глава израильского Минобороны.

В июне Верховный суд Израиля вынес единогласный вердикт, согласно которому ультраортодоксальные иудеи тоже подлежат призыву на военную службу. Однако за последние месяцы процесс призыва шел очень медленно.

По данным The Jerusalem Post (JP), израильские власти, не афишируя это, ведут переговоры с лидерами ультраортодоксальных партий о законопроекте, связанном с призывом на военную службу. По информации газеты, законопроект, скорее всего, будет включать в себя план целевых квот для харедим, которые будут начинаться с призыва 5 тыс. человек и постепенно увеличиваться с каждым годом. Именно против такого варианта законопроекта и выступает Галант.

Председатель парламентской фракции "Яхадут ха-Тора", образованной из представителей ультраортодоксальных партий, Ицхак Гольдкнопф ранее в октябре, сообщает JP, пригрозил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что фракция не поддержит план правительственного бюджета на 2025 год, если израильские власти не примут закон, ограничивающий о призыве харедим на службу.

До решения Верховного суда мужчины-ультраортодоксальных иудеев освободили от принудительного воинского призыва, обязательного для большинства граждан Израиля обоих полов. Это вызывало недовольство среди светского населения страны и послужило почвой для конфликта на фоне боевых действий с движением ХАМАС и призыва резервистов.