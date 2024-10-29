Поиск

Иран и Саудовская Аравия призвали мусульманские страны к единению на фоне конфликта в Газе и Ливане

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Руководители МИД Ирана и Саудовской Аравии Аббас Аракчи и Фейсал бин Фархан аль Сауд в телефонном разговоре обсудили ситуацию в секторе Газа и Ливане, сообщает во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Мусульманским странам необходимо единение для того, чтобы остановить преступления Израиля в Газе и в Ливане", - информирует телеканал.

По его данным, глава внешнеполитического ведомства Ирана, призвав мусульманские страны координировать усилия, направленные на прекращение действий Израиля в Газе и Ливане, выразил благодарность Саудовской Аравии за осуждение недавнего израильского удара по Ирану.

Фейсал бин Фархан Аль Сауд назвал этот удар нарушением суверенитета Ирана и его территориальной целостности, отметив, что странам региона необходимо совместно работать для того, чтобы предотвратить распространение нестабильности.

Иран Ливан Саудовская Аравия Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

Что случилось этой ночью: вторник, 29 октября

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Жертвами ударов Израиля по востоку Ливана стали как минимум 60 человек

Жертвами ударов Израиля по востоку Ливана стали как минимум 60 человек

Министр иностранных дел КНДР Цой Цон Хи отправилась в Москву с официальным визитом

Постпред РФ призвал СБ ООН сделать все во избежание "новой большой войны" на Ближнем Востоке

Постпред РФ призвал СБ ООН сделать все во избежание "новой большой войны" на Ближнем Востоке

Акция оппозиции в Тбилиси завершилась

Акция оппозиции в Тбилиси завершилась

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Грузинская оппозиция потребовала проведения новых парламентских выборов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });