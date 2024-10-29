Иран и Саудовская Аравия призвали мусульманские страны к единению на фоне конфликта в Газе и Ливане

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Руководители МИД Ирана и Саудовской Аравии Аббас Аракчи и Фейсал бин Фархан аль Сауд в телефонном разговоре обсудили ситуацию в секторе Газа и Ливане, сообщает во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Мусульманским странам необходимо единение для того, чтобы остановить преступления Израиля в Газе и в Ливане", - информирует телеканал.

По его данным, глава внешнеполитического ведомства Ирана, призвав мусульманские страны координировать усилия, направленные на прекращение действий Израиля в Газе и Ливане, выразил благодарность Саудовской Аравии за осуждение недавнего израильского удара по Ирану.

Фейсал бин Фархан Аль Сауд назвал этот удар нарушением суверенитета Ирана и его территориальной целостности, отметив, что странам региона необходимо совместно работать для того, чтобы предотвратить распространение нестабильности.