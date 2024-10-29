ВМС Индонезии проведут учения с ВМФ России в начале ноября в Яванском море

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ВМС Индонезии с 4 по 8 ноября планируют провести совместные учения с МВФ России у индонезийских берегов, сообщают во вторник западные СМИ.

"Это знаковые двусторонние учения между военно-морскими силами Индонезии и российским флотом", - говорится в заявлении индонезийских ВМС.

Учения должны пройти Яванском море возле базы ВМС в Сурабаи в восточной части острова Ява. По данным индонезийской стороны, от России примут участие три корвета, танкер, буксир и вертолет.

В конце июля Прабово Субианто, избранный президентом Индонезии, заявлял о намерении развивать отношения с Россией после вступления в должность. В начале сентября Субианто на встрече с послом РФ Сергеем Толченовым также выразил надежду на развитие сотрудничества с Россией в оборонной сфере. "Вместе мы сможем преодолеть общие проблемы безопасности и внести вклад в глобальный мир и процветание", - сказал он.

На церемонии вступления в должность в октябре Субианто подчеркнул, что Индонезия продолжит вести политику неприсоединения к каким-либо альянсам.