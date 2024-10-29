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Иран готов втрое увеличить расходы на оборону

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Администрация иранского президента Масуда Пезешкиана намерена утроить расходы страны на оборону, заявила представитель канцелярии главы государства Фатеме Мохаджерани.

"Кабинет рассчитывает увеличить оборонный бюджет на будущий финансовый год почти на 200%", - приводит Tasnim ее слова.

Агентство напоминает, что 22 октября Пезешкиан представил в меджлисе (парламенте Ирана) проект бюджета на 1404 год по персидскому календарю (начинается в марте 2025 г.).

По словам президента, обстоятельства, складывающиеся в регионе и угрозы иранскому народу, заставляют власти страны наращивать оборонную мощь.

Кроме обороны, в проект бюджета заложены средства на увеличение добычи нефти, развитие медицины, распределение водных ресурсов и поддержку наименее защищенных слоев населения.

Иран
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