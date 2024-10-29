В Аргентине обрушилось десятиэтажное здание

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель, рухнуло в ночь на вторник в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес), информирует агентство ЭФЭ со ссылкой на спасателей.

О числе погибших или пострадавших пока не сообщается. Причины происшествия также пока неясны.

Спасатели сообщили, что достоверно неизвестно, сколько человек находились в здании в момент происшествия, но с некоторыми из них удалось связаться. Сейчас ведется разбор завалов, чтобы извлечь людей.