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В Аргентине обрушилось десятиэтажное здание

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель, рухнуло в ночь на вторник в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес), информирует агентство ЭФЭ со ссылкой на спасателей.

О числе погибших или пострадавших пока не сообщается. Причины происшествия также пока неясны.

Спасатели сообщили, что достоверно неизвестно, сколько человек находились в здании в момент происшествия, но с некоторыми из них удалось связаться. Сейчас ведется разбор завалов, чтобы извлечь людей.

Буэнос-Айрес Аргентина
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