Индекс потребдоверия в США в октябре вырос до 108,7 пункта

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в октябре поднялся до 108,7 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индикатора составляло 99,2 пункта, а не 98,7 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 99,5 пункта с объявленного предварительно сентябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

"Потребительское доверие зафиксировало самый сильный месячный прирост с марта 2021 года, но все еще не вырвалось из узкого диапазона, который преобладает в течение последних двух лет", - заявила главный экономист Conference Board Дана Петерсон, слова которой приводятся в сообщении. При этом она отметила, что в октябре все пять компонентов индекса улучшились.

Так, подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации вырос до 138 пунктов по сравнению со 123,8 пункта в сентябре. Индикатор потребительских ожиданий увеличился до 89,1 пункта с 82,8 пункта.

Американцы сейчас ожидают, что средние темпы роста потребительских цен в следующие двенадцать месяцев будут составлять 5,3% (в сентябре – 5,2%).

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в августе вырос на 5,2% в годовом выражении. Это минимальные темпы повышения за десять месяцев.

Аналитики прогнозировали подъем на 5,1%.

При этом значение индекса в августе относительно предыдущего месяца уменьшилось на 0,3%, что стало первым снижением с января.