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Минфин Израиля ухудшил прогноз роста ВВП в 2024-2025 гг.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов Израиля ухудшило оценку экономического роста в стране в 2024-2025 гг., ссылаясь на продолжающуюся войну и расширение боевых действий, пишет The Times of Israel.

Теперь ожидается, что ВВП в этом году увеличится на 0,4%, в следующем году - на 4,3%. В сентябре ведомство прогнозировало соответственно 1,1% и 4,6%.

"Наш прогноз в начале сентября основывался на сценарии продолжения боевых действий до первого квартала 2025 года и не предполагал дальнейшей интенсификации боевых действий или расширения на другие фронты, - говорится в сообщении Минфина. - Этот сценарий больше не актуален, поскольку боевые действия распространились на север в конце сентября".

Ранее в октябре Банк Израиля ухудшил прогноз роста экономики в 2024 году до 0,5% по сравнению с предполагавшимися в июле 1,5%, в 2025 году - до 3,8% с 4,2%.

Израиль
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