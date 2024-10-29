В датской Danfoss допустили, что ЦОД могут стать источником отопления для городов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Центры обработки данных (ЦОД), которые часто критикуют за существенное потребление энергоресурсов, при правильном размещении могут стать важным источником отопления для городов, считает Ким Фаусинг, глава частной датской компании Danfoss, поставляющей тепловые насосы и системы охлаждения для дата-центров.

По словам Фаусинга, Франкфурт, вероятно, сможет полностью удовлетворять потребности в отоплении за счет избыточного тепла, вырабатываемого ЦОД, к концу текущего десятилетия.

"Ведется множество споров относительно общего объема энергии, который потребуется дата-центрам в будущем, - сказал глава Danfoss в интервью газете Financial Times. - Однако ЦОД могут помочь нам в решении проблем с отоплением в определенных городах, если их правильно расположить".

Фаусинг принимает участие в энергетическом саммите, начавшемся в Дании в понедельник. На нем присутствуют представители ведущих скандинавских компаний наряду с представителями Google, EDF, Siemens и других.

Бизнес хочет показать, что декарбонизация может стать источником роста в Европе, заявил Фаусинг.

Спрос на строительство дата-центров получил новый импульс с развитием сферы искусственного интеллекта, однако фактор использования ими большого количества электроэнергии вызывает споры.

Согласно оценкам отраслевой компании Industry ARC, рынок ЦОД увеличится с $220 млрд в конце 2022 года до $418 млрд к концу текущего десятилетия.

Во Франкфурте находится более 60 дата-центров. Избыточное тепло, вырабатываемое ЦОД, к 2030 году сможет полностью обеспечивать дома и офисы в городе "зеленой" энергией, учитывая близость дата-центров к ним, подсчитали эксперты.