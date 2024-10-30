Безработица в Германии в октябре выросла до максимума с февраля 2021 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Безработица в Германии в октябре увеличилась до 6,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Данный уровень является максимальным с февраля 2021 года. До этого безработица четыре месяца подряд находилась на отметке 6%.

Количество безработных в Германии в текущем месяце увеличилось на 27 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и повышение безработицы до 6,1%, по данным Trading Economics.

Количество открытых вакансий в октябре составляло 689 тыс., что на 7 тыс. меньше сентябрьского показателя и на 60 тыс. ниже, чем в том же месяце прошлого года.