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Лукашенко призвал убрать ядерное оружие США из Евразии и запретить санкции в обход СБ ООН

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие из Евразии и исключить применение санкций без решений Совета безопасности ООН для деэскалации международной обстановки.

"Для реальной разрядки обстановки и создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии. Этот смертоносный арсенал - анахронизм холодной Европы", - сказал Лукашенко в четверг на конференции по евразийской безопасности в четверг в Минске. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Второе. Необходимо исключить практику применения незаконных санкций без решений Совбеза ООН и создать действенный механизм международно-правовых гарантий, не допускающих использование такого способа давления", - заявил Лукашенко.

Кроме того, по его словам, следует "разработать новый договорно-правовой механизм по созданию прозрачного и понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить всe человечество и без ядерного оружия: лазеры, гиперзвук, квантовые и электромагнитные системы, и иные передовые разработки с не до конца изученными свойствами".

Помимо этого, Лукашенко предложил принять глобальный акт о киберненападении. "В киберсфере также бесконтрольно развивается целая индустрия, направленная на создание и внедрение вредоносных решений, влекущих последствия глобального масштаба. Никакого ядерного оружия не надо. Необходимо принять международный правовой акт о киберненападении, предполагающий отказ от применения друг против друга этого оружия, а также формирование системы контроля за его разработкой и использованием", - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко США СБ ООН Белоруссия
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