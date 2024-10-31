Поиск

Stellantis сократил выручку в III квартале на 27%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, зафиксировал 27%-е снижение выручки в третьем квартале.

Это связано с падением продаж "в условиях переходного периода обновления линейки продукции и сокращения запасов", говорится в пресс-релизе компании.

Выручка Stellantis в июле-сентябре составила 33 млрд евро. Реализация автомобилей уменьшилась на 20% до 1,148 млн. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что выручка компании в третьем квартале составит 32,7 млрд.

В пресс-релизе Stellantis отмечается, что компания в октябре завершила программу обратного выкупа акций на 3 млрд евро. Объем buyback в третьем квартале составил 900 млн евро.

Компания подтвердила прогнозы на 2024 год, опубликованные 30 сентября. Она ожидает, что маржа скорректированной операционной прибыли в этом году составит 5,5-7%, а свободный денежный поток будет отрицательным (от минус 5 млрд евро до минус 10 млрд евро).

Акции Stellantis в Милане прибавляют в цене 1,5% в ходе торгов в Милане в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 41%.

Stellantis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

Что случилось этой ночью: четверг 31 октября

Северная Корея подтвердила пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея подтвердила пуск межконтинентальной баллистической ракеты

США осудили КНДР за испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Ливана надеются на прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" в ближайшее время

Власти Ливана надеются на прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" в ближайшее время

Южнокорейские военные заявили о пуске КНДР баллистической ракеты

Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС

Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });