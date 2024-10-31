Stellantis сократил выручку в III квартале на 27%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, зафиксировал 27%-е снижение выручки в третьем квартале.

Это связано с падением продаж "в условиях переходного периода обновления линейки продукции и сокращения запасов", говорится в пресс-релизе компании.

Выручка Stellantis в июле-сентябре составила 33 млрд евро. Реализация автомобилей уменьшилась на 20% до 1,148 млн. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что выручка компании в третьем квартале составит 32,7 млрд.

В пресс-релизе Stellantis отмечается, что компания в октябре завершила программу обратного выкупа акций на 3 млрд евро. Объем buyback в третьем квартале составил 900 млн евро.

Компания подтвердила прогнозы на 2024 год, опубликованные 30 сентября. Она ожидает, что маржа скорректированной операционной прибыли в этом году составит 5,5-7%, а свободный денежный поток будет отрицательным (от минус 5 млрд евро до минус 10 млрд евро).

Акции Stellantis в Милане прибавляют в цене 1,5% в ходе торгов в Милане в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 41%.