ЕС в 2023 году сократил выбросы парниковых газов более чем на 8%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в четверг отчет, согласно которому ЕС сократил выбросы парниковых газов более чем на 8% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, что в ЕК объясняют увеличением возобновляемых источников энергии.

"ЕС лидирует в переходе к экологически чистой энергетике (...). Теперь ЕС представляет 6% мировых выбросов. Поскольку мы скоро будем участвовать в COP29 (в конференции ООН по климату в Баку 11-22 ноября - ИФ), сокращением выбросов на 8% мы в очередной раз демонстрируем нашим международным партнерам, что можно принимать меры по борьбе с изменением климата и одновременно инвестировать в рост нашей экономики", - заявил член ЕК по вопросам защиты климата Вопке Хукстра.

При этом еврокомиссар отметил, что "работа должна продолжаться как дома, так и за рубежом, поскольку мы видим вред, который изменение климата наносит нашим гражданам".

ЕК сообщает, что это самое большое годовое сокращение за десятилетия, за исключением 2020 года, когда пандемия COVID-19 привела к уменьшению выбросов на 9,8%.

В отчете говорится, что нетто выбросы парниковых газов в ЕС сейчас на 37% ниже уровня 1990 года, в то время как ВВП вырос на 68% за тот же период.

"ЕС продолжает следовать курсом на выполнение своего обязательства по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году", - заявляют в Брюсселе.

"Хотя в этом отчете приводятся обнадеживающие новости о сокращении выбросов в ЕС, в прошлом году также наблюдалось больше катастрофических событий и потерь жизней и средств к существованию, вызванных нашим уже меняющимся климатом, а глобальные выбросы еще не достигли пика", - говорится в коммюнике ЕК.