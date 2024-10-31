Mastercard в III квартале увеличила чистую прибыль на 2%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 2%, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,263 млрд, или $3,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,198 млрд, или $3,39 на акцию, за тот же период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $3,89 с $3,39 на бумагу.

Выручка выросла на 13% и достигла $7,369 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 14%.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, составлял для скорректированной прибыли $3,74 на бумагу, для выручки – $7,3 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 10% (до $2,5 трлн), а объем трансграничных сделок увеличился на 17%.

Котировки акций Mastercard снижаются на 1,5%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась почти на 18% (до $475 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 20%.