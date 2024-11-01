Южная Корея и США впервые провели совместные учения по использованию беспилотников

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Военные Южной Кореи и США в пятницу в первый раз организовали учения с применением БПЛА обеих стран, сообщает агентство "Рёнхап".

Учения с применением настоящих боеприпасов прошли в Южной Корее, в неназванном месте. От Южной Кореи участвовал разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, от США – ударный MQ-9 Reaper.

По сценарию, БПЛА атаковали объект, при помощи которого неприятель совершил провокацию. Южнокорейский беспилотник собрал данные о цели и передал их MQ-9 Reaper, который затем поразил мишень управляемой авиабомбой GBU-38.

Источник "Рёнхапа" заявил, что изначально военные двух стран не собирались раскрывать информацию об учениях. Однако после того, как накануне КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, переменили решение, чтобы направить предупреждение Северной Корее.

Также в четверг южнокорейские военные отрабатывали нанесение авиаудара по мобильной ракетной установке условного противника.

Позднее власти КНДР сообщали, что днем ранее провели успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". В Пхеньяне охарактеризовали ракету как "сверхмощное средство поражения".

Отмечается, что ракета летела 5 тыс. 156 секунд, дальность полета составила 1 тыс. км. Максимальная высота – 7 тыс. 687,5 км. Ракета попала в намеченный участок акватории Японского моря.