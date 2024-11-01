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Межправкомиссия РФ-КНДР по экономическому сотрудничеству соберется в ноябре

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Очередное заседание межправкомиссии Россия-КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Пхеньяне в ноябре, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

"Ритмично работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: она заседала в ноябре прошлого года, и очередное, 11-е заседание запланировано в Пхеньяне на ноябрь текущего", - сказал он.

По его словам, там "будут выработаны рекомендации, которые позволят продолжать поступательное наращивание наших торговых и инвестиционно-экономических связей".

Лавров также подчеркнул, что в Москве ценят "активные связи в сфере культурных, гуманитарных обменов, в сфере образования и настроены на их дальнейшее развитие".

Сергей Лавров МИД Цой Сон Хи КНДР
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