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Пентагон планирует продлить эксплуатацию 12 ракетных эсминцев с 35 до 48 лет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - США намерены продлить эксплуатацию 12 ракетных эсминцев класса Arleigh Burke сверх их планового 35-летнего срока службы для сохранения и наращивания возможностей флота, сообщил министр ВМС Карлос Дель Торо.

Решение, принятое на основе комплексной оценки материального состояния кораблей и боеспособности, приведет к 48-летнему сроку их службы, отметили в ВМС США.

"Продление срока службы этих высокоэффективных, хорошо обслуживаемых эсминцев еще больше увеличит наше количество по мере ввода в состав флота новых строящихся военных кораблей", - сказал министр.

По его словам, ВМС провели тщательную оценку каждого корабля за десять месяцев и определили, что 12 эсминцев могут и должны оставаться в строю после истечения их ожидаемого срока службы.

"Сегодняшняя обстановка с ограниченным бюджетом требует приоритетных инвестиций, чтобы сохранить больше готовых игроков на поле, - сказала начальник штаба ВМС США адмирал Лиза Франкетти. - ВМС активно используют необходимые меры для поддержания и наращивания своего боевого состава сил, чтобы поддержать глобальные интересы Соединенных Штатов в мире и решительно победить в конфликте".

В настоящее время в боевом составе ВМС США насчитывается 73 ракетных эсминца класса Arleigh Burke, в предстоящие годы планируется построить еще 19 таких боевых кораблей.

ВМС Пентагон
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