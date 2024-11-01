Мировые центробанки в сентябре закупили 40 т золота

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в сентябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 40 тонн.

"Банки развивающихся стран остаются основным драйвером как закупок, так и продаж", - обращает внимание аналитик WGC Кришан Гопол.

Крупнейшими покупателями в сентябре оказались Польша (21,8 тонны) и Венгрия (15,5 тонны). Еще пополняли запасы Индия (5,8 тонны), Турция (3,7 тонны), Чехия (1,6 тонны) и Египет (0,1 тонны). Также Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил запасы золота на 12,1 тонны, но это не учитывается в статистике WGC, поскольку представляет квартальную цифру.

Продавали золото Казахстан (3,8 тонны), Иордания (2,7 тонны), Сингапур (1,3 тонны) и Узбекистан (0,6 тонны).