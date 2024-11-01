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Профсоюзы запланировали забастовку в самом загруженном порту Канады 4 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Международный профсоюз портовых и складских работников (ILWU) разослал предварительное уведомление о проведении 4 ноября забастовки в Британской Колумбии, сообщает агентство Bloomberg.

В Ванкувере, который расположен в этой провинции, находится самый загруженный порт Канады.

Местное отделение ILWU представляет интересы свыше 700 докеров и других сотрудников порта.

"Мы крайне обеспокоены тем, что эта забастовка может быстро перерасти в закрытие всей портовой системы западного побережья", - заявил вице-президент Торговой палаты Большого Ванкувера Дэвид ван Хеммен. По его словам, забастовка ставит под угрозу торговый сектор, суточный оборот которого составляет около 800 млн канадских долларов ($574 млн).

"Мы призываем федеральное правительство немедленно вмешаться", - сказал он.

В прошлом году забастовка более 7 тыс. портовых рабочих привела к масштабным сбоям в работе портов западного побережья Канады. В начале октября этого года трехдневная забастовка привела к закрытию всех крупных гаваней на востоке США и побережье Мексиканского залива, а в последние дни также бастовали докеры в порту Монреаля. Работа двух крупнейших железных дорог Канады также временно приостанавливалась этим летом после того, как переговоры между лидерами профсоюзов и их работодателями провалились, напоминает агентство.

Канада
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