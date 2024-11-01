Ирак вновь доверил китайской компании разработку газового месторождения Мансурия

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министерство нефти Ирака подписало контракт на разработку газового месторождения Мансурия с консорциумом из китайской нефтесервисной Jereh и частной иракской Petro Iraq, сообщило ведомство.

Ожидается, что начальный объем добычи на месторождении составит 100 млн куб. футов в сутки и затем превысит 300 млн куб. футов/с, что позволит снабжать газовый завод Мансурия.

Как отмечает министерство, этот проект является частью более масштабного плана Ирака по увеличению добычи нефти и газа в стране за счет 14 проектов, присужденных в ходе 5-го и 6-го лицензионных раундов, контракты по которым были подписаны в течение недели. По расчетам ведомства, успешная реализация намеченных планов позволит добавить к национальному производству 850 млн куб. футов/с и 750 тыс. баррелей/с.

Запасы газового месторождения Мансурия оцениваются в 4,5 трлн кубических футов. Оно расположено в провинции Дияла, к северо-востоку от Багдада, недалеко от границы с Ираном. Первоначально месторождение было предоставлено в 2010 году в третьем лицензионном раунде Ирака консорциуму турецкой TPAO (37,5%), Oil Exploration Company (25%), кувейтской Kuwait Energy (KEC, 22,5%), корейской Kogas (15%). Коммерческое производство должно было начаться в 2015 году. Работы были остановлены со вторжением "Исламского государства" (ИГ - запрещено в РФ) в июне 2014 года. Консорциум объявил форс-мажор, который помешал выполнить контракт, но к середине 2017 года уже вел переговоры по условиям, поскольку террористы были вытеснены из этого района. Даже после неоднократных просьб правительства возобновить разработку и заверений о безопасности консорциум под руководством Turkish Petroleum всячески сопротивлялся, и, несмотря на 20-летний контракт на техническое обслуживание, группа не смогла добыть газ. В 2020 году контракт был расторгнут. Новая сделка была подписана с Sinopec в январе 2022 года, но через полтора года компания вышла из проекта.

В настоящее время Ирак добывает более 4 млн баррелей нефти в сутки.