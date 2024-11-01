РФ и Казахстан представят в ОПЕК новые графики компенсаций сверхдобытых объемов нефти

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+, подтвердили приверженность стран сделке, сообщили журналистам в аппарате российского вице-премьера.

"Обе стороны подтвердили полную приверженность своих стран соглашению и добровольным сокращениям, а также свою приверженность компенсации в соответствии с обновленными графиками, которые будут представлены в Секретариат ОПЕК", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в министерстве нефти Ирака сообщили, что страна смогла сократить добычу нефти путем снижения внутреннего потребления и экспортных поставок до 3,3 млн б/с.

Россия, Казахстан, а также Ирак находятся в числе стран ОПЕК+, допустивших в прошедшие месяцы превышение добычи сверх установленных договоренностей. С августа для них действуют графики компенсаций "недосокращенных объемов" (для РФ - с октября).

Секретариат ОПЕК по итогам заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 2 октября сообщил, что в ходе встречи представители Ирака, Казахстана и РФ заявили о приведении своей добычи в соответствие с квотами в сентябре. При этом, согласно показателям, представленным в отчете альянса, которые основаны на данных вторичных источников информации, каждая из стран отклонилась от требуемого уровня добычи: Ирак превысил его на 207 тыс. б/с, Казахстан - на 105 тыс. б/с, РФ - на 23 тыс. б/с.

Согласно ранее утвержденным компенсационным графикам, Ирак в ноябре должен дополнительно компенсировать 100 тыс. б/с недосокращенных ранее объемов (в октябре было 95 тыс. б/с), Казахстан - 32 тыс. б/с (в прошлом месяце - 265 тыс. б/с), Россия - 30 тыс. б/с (в октябре было 10 тыс. б/с).