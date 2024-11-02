WP сообщила о планах Ирана нанести удар по Израилю в ближайшие дни

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Иран собирается нанести очередной удар по Израилю в ближайшие дни, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в израильском руководстве.

"Лицо, близкое к израильским лидерам и проинформированное о ситуации, заявило: разведка предполагает, что Иран готовит атаку на Израиль в грядущие дни", - информирует газета.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что, по данным израильских разведслужб, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю в ближайшие дни с территории Ирака.

Член политбюро группировки "Харакат Хезболла Ан-Нуджаба" - иракского шиитского ополчения - Хайдер аль-Лами заявил, что группировки в Ираке координируются с Тегераном по поводу ответных мер в отношении Израиля.

По его словам, израильские самолеты, атаковавшие Иран, нарушили воздушное пространство Ирака, а США, несмотря на соглашения в сфере безопасности с Багдадом, содействовали Израилю. Аль-Лами заявил, что Иран имеет право атаковать Израиль из любой точки в Ираке.