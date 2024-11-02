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ВВС Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в субботу днем вновь атаковали южные предместья ливанской столицы Бейрута, сообщает телеканал LBCI. По данным ливанского Минздрава, ранения получили 11 человек.

Ударам подвергся муниципалитет Хадат, который входит в состав пригорода Дахия. Район Дахии, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом движения "Хезболла".

Перед обстрелом израильская сторона не обнародовала предупреждение к мирным жителям о необходимости эвакуироваться из мест, которые подвергнутся атаке, отмечает LBCI.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Минздрав Хезболла Дахия Израиль Ливан
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