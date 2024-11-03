Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" перестыковался на другой модуль МКС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в составе космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова и трех американских астронавтов в воскресенье успешно перестыковался с переднего на боковой узел модуля Harmony Международной космической станции, сообщило НАСА.

Помимо Горбунова, на борту находились астронавты Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Отстыковка была осуществлена в 06:35 по времени Восточного побережья США (в 14:35 мск). Примерно через 50 минут космический корабль вновь состыковался со станцией.

Операция проводилась для освобождения переднего стыковочного узла модуля Harmony американского сегмента МКС для грузового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен прибыть на станцию 5 ноября по московскому времени.

"Грузовик" доставит на станцию более 2,7 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.