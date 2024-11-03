Замкомандующего КСИР не сомневается, что Иран ответит на израильские удары

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Иранская армия наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам, заявил заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави.

По сообщению агентства "Тасним", он заверил, отвечая на вопрос журналиста, что такая операция состоится. "О ее деталях я сообщить не могу", - добавил военачальник.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что иранские ответные удары могут состояться позже в ноябре.