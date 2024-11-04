На юге Казахстана ликвидирована ячейка запрещенной "Хизб-ут-Тахрир"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В городе Кентау Туркестанской области (на юге Казахстана) в ходе спецоперации выявлена и ликвидирована законспирированная ячейка религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", сообщило в понедельник МВД республики.

"В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении МВД.

В полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий "установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований".

"Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников "Хизб-ут-Тахрир", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. В полиции отметили, что лидер данной группы был осужден ранее.