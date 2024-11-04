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Оппозиция в Тбилиси шествует к зданию парламента на митинг

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси в понедельник вечером перед зданием парламента Грузии состоится митинг оппозиционных партий, не признающих представленные Центральной избирательной комиссией Грузии результаты прошедших 26 октября парламентских выборов.

В эти минуты три оппозиционные силы^ "Единство - Национальное движение", "Коалиция за изменения" и "Сильная Грузия" - вместе со своими сторонниками проводят шествие от Вокзальной площади в сторону проспекта Руставели.

Лидеры оппозиции в беседах с журналистами заявляют, что требуют проведения новых парламентских выборов.

Как сказал журналистам в понедельник один из лидеров "Коалиции за изменения" Никанор Мелия, протест продлится до тех пор, пока не будут назначены новые выборы.

"Начат непрерывный, перманентный протест. Это продлится до тех пор, пока не будут назначены новые выборы", - заявил Мелия.

Участники акции несут в руках флаги Евросоюза и Грузии.

Грузия
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