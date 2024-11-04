ЕС и Южная Корея договорились о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль объявили о партнерстве в области безопасности и обороны, сообщила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике ЕВС отмечается, что эта договоренность была достигнута 4 ноября в ходе "первого в истории стратегического диалога" Евросоюз - Южная Корея в Сеуле.

Объявленное партнерство, объясняют в Брюсселе, представляет собой "совместную необязывающую политическую основу для усиленного сотрудничества".

"Эта новая политическая основа для усиленного сотрудничества в области безопасности и обороны упростит и еще больше укрепит диалог и сотрудничество в таких ключевых областях, как морская безопасность и оперативное сотрудничество, космическая безопасность и оборона, киберпроблемы, противодействие гибридным угрозам и манипуляциям и вмешательству иностранной информации, противодействие терроризму, обучение и образование, нераспространение и разоружение", - говорится в документе.

По оценке ЕВС, "соглашение подчеркивает стратегическую важность укрепления совместного потенциала для решения растущих и сложных проблем безопасности". Стороны в ходе диалога "подчеркнули важность более тесного сотрудничества в области региональной и глобальной безопасности, уделяя особое внимание взаимосвязанным условиям безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и глава МИД Южной Кореи также обсудили события на Украине, высказав "серьезную обеспокоенность по поводу военного сотрудничества России с КНДР".

Они обменялись мнениями о ситуации в Южно-Китайском море и "подтвердили важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива".

Обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке и была выражена "глубокая обеспокоенность эскалацией насилия" в регионе. Боррель и Чо Тхэ Ёль призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана и в секторе Газа, а также к освобождению всех заложников и беспрепятственному гуманитарному доступу.