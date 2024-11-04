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В центре Тбилиси начался митинг оппозиции против результатов выборов в парламент

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста против результатов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", собрались на митинг на проспекте Руставели в Тбилиси.

Участникам акции удалось заполнить площадь перед парламентом и перекрыть автомобильное движение на проспекте Руставели.

Лидеры оппозиции начали свои выступления с опозданием на 40 минут, ожидая большего числа своих сторонников.

"Мы победили в этих выборах, которые у нас украли. Мы договорились, что оппозиционные партии, получившие депутатские мандаты, не войдут в парламент. Мы будем ежедневно проводить акции протеста", - заявил на митинге один из лидеров партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия.

Акция проходит под надзором полиции, основные силы которой, по информации местных СМИ, собраны в здании парламента.

Грузия Тбилиси
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