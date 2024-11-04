Зампостпреда РФ при ООН призвала обсуждать запуск Пхеньяном ракет в связке с действиями США

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ракетные испытания КНДР необходимо обсуждать с учетом политики США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник на заседании Совбеза ООН зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

"Ракетные испытания, вызывающие такое волнение в Вашингтоне, Токио и Сеуле, происходят не на пустом месте, не в пресловутом вакууме. Их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов американцев и их сателлитов в регионе", - подчеркнула Евстигнеева.

В частности, Евстигнеева подвергла критике "масштабные военные маневры, сопровождаемые размещением американского стратегического потенциала, совместное ядерное планирование США и Республики Корея с отработкой ядерных ударов по территории КНДР, выстраивание военно-политического треугольника "Вашингтон-Сеул-Токио".

В свою очередь зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что США "самым решительным образом осуждают пуск КНДР 31 октября межконтинентальной баллистической ракеты".

"КНДР продолжает развивать свою незаконную ядерную программу и с начала 2022 года запустила более 100 баллистических ракет. Каждое такое испытание является вопиющим нарушением резолюций СБ ООН", - отметил Вуд.

Кроме того, по словам Вуда, Северная Корея направила в Россию "около 10 тыс. военных" и поставляет России оружие, что свидетельствует "о беспрецедентном уровне взаимодействия между странами".

31 октября южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян запустил в сторону Японского моря, по их данным, межконтинентальную баллистическую ракету по навесной траектории. Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи утверждала, что КНДР отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения об этой отправке являются противоречивыми, и к этой информации так и нужно относиться.