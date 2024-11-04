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Президент Египта заявил, что делает все возможное для прекращения огня в Газе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Каир предпринимает все возможные усилия для достижения режима прекращения огня в секторе Газа, сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу.

"Египет делает все возможное для достижения спокойствия, прекращения огня и гуманитарного доступа в сектор Газа", - цитирует в понедельник агентство ЭФЭ выдержку из сообщения канцелярии ас-Сиси.

Кроме того, Каир, по словам египетского президента, продолжает работу над защитой легитимного права палестинского народа на учреждение независимого государства в границах 1967 года и в соответствии с международно признанными нормами.

Ас-Сиси также призвал проявить политическую волю, чтобы положить конец насилию на Ближнем Востоке и сконцентрироваться на развитии, восстановлении и воссоздании региона.

"Невозможно предпринимать серьезные шаги для того, чтобы противостоять вызовам там, где идет война, там, где люди вынуждены покидать дома, там, где голод и болезни", - добавил он.

ЭФЭ напоминает, что Египет выступает ключевым посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Абдель Фаттах ас-Сиси Газа Египет Каир ХАМАС
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