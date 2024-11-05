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В Германии арестовали участников неонацистской группировки

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Германии во вторник арестовала восемь предполагаемых участников неонацистской группировки "Саксонские сепаратисты", их подозревают в заговоре с целью организации переворота в восточной части страны.

Euronews со ссылкой на прокуратуру сообщает, что аресты были проведены в рамках полицейской операции в федеральной земле Саксония. В ней приняли участие 450 сотрудников правоохранительных органов. Вероятный лидер заговорщиков арестован в Польше.

В прокуратуре отметили, что "этих людей объединяет глубокое отрицание либерального демократического порядка, они считают, что Германия близка к краху". Участники группировки, по данным прокуратуры, намеревались захватить власть в Саксонии и, возможно, в других землях на востоке Германии.

Euronews напоминает, что впервые о группировке "Саксонские сепаратисты" стало известно в 2020 году, группировка ставит целью свержение власти, для чего они организовывали курсы боевой подготовки и приобретали спецсредства, в частности, противогазы и пуленепробиваемые жилеты.

Германия Саксония Польша
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