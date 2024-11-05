В штаб-квартире ФБР создан командный пункт по обеспечению безопасности выборов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные правоохранительные ведомства США организовали в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне командный пункт, чтобы отслеживать внутренние и внешние угрозы на выборах 5 ноября и реагировать на них, сообщает The Washington Post.

Помимо работников ФБР, пункт укомплектован сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Секретной службы и Службы почтовой инспекции США. Он будет работать круглые сутки как минимум до субботы - дольше, чем на предыдущих выборах.

Кроме того, ФБР развернуло командные центры на базе своих местных отделений, которые будут следить за выборами на вверенной территории и при возникновении проблем работать с командным пунктом в Вашингтоне.

Заместитель помощника директора ФБР Джеймс Барнакл заявил, что пункт работает "более энергично", чем раньше, и уже предпринял меры против внешних угроз и кибератак. По его словам, речь идет "об иностранных операциях по оказанию злонамеренного влияния" и о попытках недоброжелателей провести кибератаки против секретарей штатов и местных органов власти.

Ожидается, что генпрокурор США Меррик Гарланд остановится во вторник в командном пункте для получения данных о ситуации с голосованием.

Ранее в ФБР отмечали, что зафиксировали две фальшивые видеозаписи, распространяющие дезинформацию о выборах.

За пост президента США во вторник борются кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и республиканец экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Вместе с президентом будет избран вице-президент. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев - сенатор Джей Ди Вэнс.

Американские СМИ отмечают, что неясно, когда именно станет понятно, кто победил на выборах.