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Польша начала получать поставки зенитных ракет для ЗРК малой дальности

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Начались поставки в Польшу зенитных ракет к ЗРК малой дальности, сообщил в среду заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Сегодня в рамках встречи концерна PGZ-NAREW (Polska Grupa Zbrojeniowa, государственный оборонный концерн Польши - ИФ), MBDA (ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем - ИФ) и Агентства по вооружениям началась реализация важнейших соглашений по программе Narew, а именно: поставка ракет CAMM-ER, адаптированных к пусковой установке IBCS iLauncher", - написал замглавы польского Минобороны в своем официальном X-аккаунте.

Как сообщалось, ранее Польша заключила контракт с Великобританией на поставку более тысячи ракет CAMM-ER британского производства и 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS. Стоимость контракта составляет около 16 млрд злотых (около 3,7 млрд евро).

Польская программа Narew представляет собой систему ПВО ближнего радиуса действия.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile, модульные зенитные ракеты общего назначения) – семейство зенитных ракет, разработанное британской компанией MBDA UK. Это ракеты для точечной и локальной обороны, предназначенная для реагирования на сложные ракетные и авиационные атаки. Имеет максимальную рабочую дальность более 25 км, в модификации CAMM-ER (CAMM Extended Range, "CAMM увеличенной дальности") оснащается ракетным двигателем Avio, увеличивающим дальность действия до 45 км.

В конце 2023г польский президент Анджей Дуда анонсировал формирование "полной системы противовоздушной и противоракетной обороны Польши", заявив, что "это будет самая современная система в Европе".

Польша Великобритания
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